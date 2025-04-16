Eceabat'ta anaokulu yararına kermes düzenlendi

İlçedeki vatandaşların ilgi gösterdiği kermese, Eceabat Belediye Başkan Yardımcıları Arif Şallı ve Gülce Girgin, Eceabat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Birol Çakır, Emine Kabakoğlu, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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