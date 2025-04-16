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        Eceabat'ta anaokulu yararına kermes düzenlendi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kemalpaşa Anaokulu yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:08
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        Eceabat'ta anaokulu yararına kermes düzenlendi
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kemalpaşa Anaokulu yararına kermes düzenlendi.

        Okulun Aile Birliğince, okul yararına düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

        İlçedeki vatandaşların ilgi gösterdiği kermese, Eceabat Belediye Başkan Yardımcıları Arif Şallı ve Gülce Girgin, Eceabat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Birol Çakır, Emine Kabakoğlu, okul müdürleri ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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