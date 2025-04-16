"Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi" Troya Müzesinde açıldı

Çanakkale'deki yaklaşık 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin simgeleri, Ezine Halk Eğitim Müdürlüğünün kadın kursiyerleri tarafından farklı ürünlere işlendi.

Ezine Kaymakamlığının desteğiyle Ezine Halk Eğitim Merkezine bağlı merkez ve köylerdeki kurslarda görev alan öğretmen, usta öğretici ve tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı "Troya'dan Çanakkale'ye Tarihin Nakışları Sergisi", Troya Müzesinde törenle açıldı.

Kanaviçe, seramik, sabun, deri aksesuar ve ahşap boyama eserlerin yer aldığı çok sayıda üründe, Troya tarihine ait mitolojik figürler, kahramanlar ve desenler tasvir edildi.

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, AA muhabirine, bölgenin ve Ezine'nin tüm köyleriyle hem tarihi hem sosyal hem de akademik anlamda çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Kaymakamlık olarak el sanatlarını desteklediklerini belirten Kızılgüneş, şöyle konuştu:

"Bölgede unutulmaya yüz tutan el sanatlarını Kaymakamlık olarak destekliyoruz. Çanakkale de zaten turistik bir yer ve çok köklü bir geçmişe sahip. Troya Müzesi de harika bir yer. Çok ziyaretçi alan bir yer. Dolayısıyla bu sene burada bir sergi yapmaya karar verdik. Güzel bir katılım oldu. Bölgenin tarihi dokusuna uygun bir şekilde sergimizi gerçekleştirdik."