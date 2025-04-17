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        Ağır yük taşıma gemisi "BOKA VANGUARD" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Curacao bayraklı ağır yük taşıma gemisi "BOKA VANGUARD" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:53
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        Ağır yük taşıma gemisi "BOKA VANGUARD" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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        Curacao bayraklı ağır yük taşıma gemisi "BOKA VANGUARD" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

        Alınan bilgiye göre, 360 metre uzunluğunda, 68 metre genişliğindeki 75 bin tonluk "Sefine Dock 3" adlı yüzer havuzu taşıyan Curacao bayraklı 275 metreye 70 metrelik açık güverteye sahip "BOKA VANGUARD"a, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma 10", "Kurtarma 15" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu ve 2 kılavuz kaptan eşlik etti.

        Çin'in Zhoushan Limanı'ndan Yalova Limanı'na seyir halinde olan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı kuzey-güney yönünde transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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