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        Çanakkale'de Troya Yarı Maratonu tamamlandı

        Çanakkale'de yaklaşık 3 bine yakın koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:28
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        Çanakkale'de Troya Yarı Maratonu tamamlandı
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        Çanakkale'de yaklaşık 3 bine yakın koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu sona erdi.

        Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi tarafından desteklenen, isim sponsorluğunu Saucony, ana sponsorluğunu ise SPX'in üstlendiği maratonda sporcular, 21 kilometre yarı maraton ile 10 kilometrelik yarışın yanı sıra 6 kilometre halk koşusu ve çocuk koşuları olmak üzere 4 ayrı parkurda mücadele etti.

        Türkiye'nin en ikonik yarışlarından biri olmaya aday maratonda koşucular, şehrin tüm güzellikleri ve tarihi Gelibolu Yarımadası manzarası eşliğinde koşma imkanı buldu.

        Türkiye'nin farklı illerinden 50'nin üzerinde koşu grubunun katıldığı maratonda erkeklerde 21 kilometre koşan Mestan Turhan, kadınlarda Fatma Arık, erkeklerde 10 kilometre koşan Mert Selek, kadınlarda Berfin Kaya, erkeklerde 6 kilometre koşan Ahmet Tek, kadınlarda ise Esra Taşdemir birinci oldu.

        Maratonda dereceye girenlere ödülleri, Troya Atı önünde düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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