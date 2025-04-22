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        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 01:58 Güncelleme: 22.04.2025 - 02:46
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        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Ahmetçelli köyü Ova mevkisinde bulunan elma bahçesine 17 TK 690 plakalı traktörüyle giden Kemal Yılmaz'dan (75) haber alamayan yakınları harekete geçti.

        Bölgeye giden Yılmaz'ın yakınları, traktörün dere yatağına devrildiğini fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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