Tarihi Gelibolu Yarımadası büyük zaferin 110. yılında uluslararası törenlere hazırlanıyor

BURAK AKAY - Dünyanın en kanlı savaşlarına sahne olan Tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenecek uluslararası törenlere hazırlanıyor.

Tarihi yarımadada 24 ve 25 Nisan'da yapılacak törenler öncesi, Türk şehitlikleri ve anıtlarının yanı sıra yabancı anıt ile mezarlıklardaki hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Şehitler Abidesi, İngiliz ve Fransız anıtları ile Anzak Koyu ve Conkbayırı'ndaki tören alanlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Törenlere katılacak konukların oturacağı portatif tribünler, sahne, dinlenme odaları ile giriş ve çıkışlar için oluşturulacak güvenlik koridorlarının kurulumu yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, bölgedeki hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenlerinin 24 ve 25 Nisan'da yapılacağını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Bu yıl her zamankinden daha fazla katılım olacak, hem yurt dışından hem yurt içerisinden. Biz yine Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale zaferini kazananları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, diğer bütün komutanlarımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve hayırla yad edeceğiz. Yine o büyük insanları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha ifade edeceğiz." - "Çanakkale hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası" Törenlere Türkiye'nin değişik kentleri ile birçok ülkeden misafirlerin katılacağını vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti: "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz törende olacak. Devlet ve millet olarak o büyük kahramanları hatırlayacağız ve saygıyla anacağız. Bununla birlikte tabii yabancı katılımı bu sene çok üst düzeyde. Gerek İngiltere'den gerek Yeni Zelanda, Avustralya ve diğer ülkelerden yine çok sayıda, kalabalık bir katılımcı ve üst düzey bir protokol katılımı bekliyoruz. Bu da aslında Çanakkale'nin hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olduğunu ortaya koyuyor. Bizim de hayalimiz bu. Hem ülke içerisinden yüz binlerce Türk evladı buraya gelsin, atalarını, o büyük kahramanları ziyaret etsin, onları hatırlasın hem de yurt dışından binlerce, on binlerce ziyaretçimiz barışın ve huzurun diyarı bu topraklarda gelip hem ziyaretleri yapsınlar hem de törenlerini icra etsinler."

Kaşdemir, Alan Başkanlığı olarak tüm katılımcılara desteğe hazır olduklarını dile getirdi. Çanakkale'nin, insanların barış ve huzur içinde ziyaretlerini yaptığı, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti: "Bizim bir hayalimiz var. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'yi hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline getirmek. Bir gün gelecek, inşallah Türkiye'de Çanakkale tarihi alanı ziyaret etmeyen, Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen Türk evladı kalmayacağı gibi, on binlerce, yüz binlerce yabancı ziyaretçi de buraya gelip, burada törenlerini ve ziyaretlerini özgürce, huzur ve barış içerisinde yapacaktır. Biz buna hazırlık yapıyoruz ve bunu da inşallah kısa zaman içerisinde başaracağız. Bir kez daha 110. yıl dönümünde Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük insanları, kahramanları, o civanmertleri, fedakar insanları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onları her zaman hayırla yad ediyoruz. Şimdi onların bıraktığı bu topraklar, onların her karışında hatırası olan, ayak izleri olan bu topraklar, barışın ve huzurun diyarıdır. Onlar şehit oldu, hayatlarını kaybetti ama vatan sağ oldu işte. Sağ olan vatanın sağ kalan evlatları olarak bizler de onları unutmadık, unutmayacağız."