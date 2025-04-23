Gelibolu'da cam ve ayna sanatı ile fotoğraf sergisi açıldı

- Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği tarafından cam ve ayna sanatı ile Gelibolu fotoğrafları sergisi açıldı.

Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sanatçı İlyas Kerim Tanyaş'ın cam ve ayna sanatı sergisi ile Hayri Güneş’in Gelibolu fotoğrafları sergisinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Burak Batır, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Batır, sergideki eserleri inceleyerek sanatçılara bu güzel etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.