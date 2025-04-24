Gelibolu'da özel eğitim sınıfı öğrencisine sürpriz doğum günü kutlaması

Yeşilyurt, kendisi için kesilen pastanın ardından Peker'in koltuğuna oturdu.

Öğrencileri ağırlayan istasyon amiri Rıdvan Peker, öğrencileri makamına alarak ağırladı. Öğrencilere ekipmanları ve mesleği anlatan Peker ve ekibi, doğum günü olan öğrencilerden Hiranur Yeşilyurt'a sürpriz yaptı.

Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmen ve öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliğine ziyarette bulundu.

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