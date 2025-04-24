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        Gelibolu'da özel eğitim sınıfı öğrencisine sürpriz doğum günü kutlaması

        Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencisinin doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:52
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        Gelibolu'da özel eğitim sınıfı öğrencisine sürpriz doğum günü kutlaması
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        Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencisinin doğum gününü kutladı.

        Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmen ve öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliğine ziyarette bulundu.

        Öğrencileri ağırlayan istasyon amiri Rıdvan Peker, öğrencileri makamına alarak ağırladı. Öğrencilere ekipmanları ve mesleği anlatan Peker ve ekibi, doğum günü olan öğrencilerden Hiranur Yeşilyurt'a sürpriz yaptı.

        Yeşilyurt, kendisi için kesilen pastanın ardından Peker'in koltuğuna oturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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