Ayvacık'ta Hıdırellez Şenliği yapıldı

Şenliğe Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçeye bağlı Güzelköy köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, birlik ve beraberliği simgeleyen bu şenliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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