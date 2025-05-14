Eceabat'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleşen programda, derneğin ürün markası "Eceabat Zeytin Üreticileri" tanıtıldı.
Markanın, üreticiye ve yörenin tanıtımına katkıda bulunması temennisiyle bereket duası yapıldı.
Dernek Başkanı Nihat Kurular, kutlama programında derneğin işleyişi ve marka kullanımı ile ilgili bilgi verdi.
Yöredeki üreticilerin ürettiği zeytin, zeytin yağı ve tarımsal ürünlerin yer aldığı tadım etkinliği yapıldı.
Etkinliğin ardından katılımcılara pilav ikram edildi.
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