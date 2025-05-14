Eceabat'ta Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Dernek Başkanı Nihat Kurular, kutlama programında derneğin işleyişi ve marka kullanımı ile ilgili bilgi verdi.

Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleşen programda, derneğin ürün markası "Eceabat Zeytin Üreticileri" tanıtıldı.

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