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        Çanakkale'de "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini yangın risklerine karşı korumak amacıyla çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:45
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        Çanakkale'de "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, bölgenin doğal ve kültürel değerlerini yangın risklerine karşı korumak amacıyla çalıştay düzenlendi.

        Uzman akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve paydaşların bir araya geldiği "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı", 3 gün sürdü.

        Conkbayırı ve çevresinde yürütülecek yangın önleme, risk analizi ve müdahale stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulan çalıştay kapsamında, alanın yangına hassas bölgeleri tespit edilerek olası senaryolar üzerinde duruldu.

        Yapılan analizler ve sunumlar doğrultusunda, yangınlara karşı etkin bir risk yönetim planı oluşturulması yönünde önemli adımlar atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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