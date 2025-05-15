Çanakkale'de "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi

Yapılan analizler ve sunumlar doğrultusunda, yangınlara karşı etkin bir risk yönetim planı oluşturulması yönünde önemli adımlar atıldı.

Conkbayırı ve çevresinde yürütülecek yangın önleme, risk analizi ve müdahale stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulan çalıştay kapsamında, alanın yangına hassas bölgeleri tespit edilerek olası senaryolar üzerinde duruldu.

Uzman akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve paydaşların bir araya geldiği "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı", 3 gün sürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.