FIA Avrupa Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye'nin start seremonisi yapıldı

Toplam 637 kilometrelik parkurda koşulacak organizasyona İtalya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelerden 30'dan fazla ekip katılıyor.

Törene, Belediye Meclis Üyesi Egemen Ergun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Baja Şampiyonası (TBŞ) Komiserler Kurulu Başkanı Öcal Zilanlı, TBŞ Direktörü Oktay Pöhrenk, organizasyon yetkililerinden Tolga Aydın, TOSFED ve İSOFF temsilcileri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

2017'den bu yana düzenlenen yarışın sembolik startı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından verildi.

İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından Çanakkale'de 16-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek yarış için Kordon Boyu'nda açılış seremonisi düzenlendi.

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