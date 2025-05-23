Gökçeada ve Bozcaada feribot sefer tarifesi 31 Mayıs'ta yenileniyor

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılacak feribot seferleri tarifesi 31 Mayıs'ta yenilenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili ve yaz dönemi yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için Gökçeada ve Bozcaada hattındaki seferlerde değişikliğe gidilerek sayılar artırıldı.

Buna göre, 31 Mayıs ve 4 Haziran arasında ve 10 Haziran'dan sonra Kabatepe'den Gökçeada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan da Kabatepe'ye 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'da, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise Kabatepe'den Gökçeada'ya 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da seferler yapılacak.

5-9 Haziran'da ise Kabatepe'den Gökçeada'ya 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da seferler gerçekleştirilecek.

Bozcaada hattında ise 31 Mayıs ile 4 Haziran arasında ve 10 Haziran'dan sonra Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00'da, 5-9 Haziran arasında da Geyikli'den Bozcaada'ya 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 ve 23.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye de 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'da seferler yapılacak.