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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:00
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı.

        Kente gelen Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Kurban Bayramı namazını Şehitler Camisi'nde kıldı.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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