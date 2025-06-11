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        Çanakkale'de orman yangınlarının önlenmesine yönelik proje tanıtıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ) hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Orman Köylülerinin Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:40
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        Çanakkale'de orman yangınlarının önlenmesine yönelik proje tanıtıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ) hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Orman Köylülerinin Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerinin sosyal sorumluluk ve dayanışma projeleri alanındaki kararlılığını bir kez daha göstererek, "Avrupa Dayanışma Programı ESC-30 2023 Teklif Çağrısı Dönemi"nde sunduğu projeyle önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

        Türkiye'nin orman yangını riskleriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Erenoğlu, şöyle konuştu:

        "Son birkaç yıldır da Çanakkale'de bunu yaygın olarak yaşıyoruz. Özellikle mevsimin kurak geçtiği yaz dönemlerinde orman yangını sayıları arttı. Bunun üzerine Orman Köylülerinin Orman Yangınlarına Karşı Bilinçlendirilmesi Projesi fikri ortaya çıktı. Orman köylülerimizin orman yangınlarına karşı bilinçlendirmesine ilişkin bir projeyi hızlı şekilde yazdık. Sonrasında proje ekiplerimizle köylerde muhtarlarımızın öncülüğünde sakinlerle orman yangınları konusunda yüz yüze görüşmeler yaptık."

        Erenoğlu, insan kaynaklı orman yangınlarının önlenmesine yönelik projeyi sürdüreceklerini vurguladı.

        Proje ortaklarından Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir ise orman yangınlarının ülkenin gündeminde yer aldığını belirtti.

        Orman yangınlarının hem dünyanın hem de ülkenin bir gerçeği olduğuna işaret eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Çanakkale olarak yangına hassasiyeti olan bir bölgede yaşıyoruz. Rüzgarımız çok kuvvetli ve global ısınmayla beraber de tabii ki yangın riski daha da artmaya başladı. Bununla alakalı kurumlar ve bilim insanları kafa yoruyor. Bu tip afetlerde önceden tedbir almak aslında birçok faciayı önlüyor. Daha sonra üzülmemek için her kurum kendine düşen görevi yerine getirmeye gayret gösteriyor."

        Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak uzun zamandan bu yana yangınlarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

        Proje yürütücüsü olan ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi Borahan Günver de katılımcılara yapılan proje faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

        Toplantıya, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli ile proje ortakları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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