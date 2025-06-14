Bayramiç'te tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına hava ve kara araçlarının yanı sıra çok sayıda personelle müdahale edildi.

İlçeye bağlı Yanıklar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.