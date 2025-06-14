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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:24
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Değirmencik ve Kemer köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

        Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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