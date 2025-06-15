Çan'da geleneksek köy hayrı düzenlendi

Etkinliğe, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral ve köy muhtarları da katıldı.

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