Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Büyüktepe köyü Koyun Kuyusu mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle, 7 dönüm ekili arazi ile 20 dönüm makilik alan zarar gördü.
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