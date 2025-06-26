Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Köylülerin ihbarı üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Büyüktepe köyü Koyun Kuyusu mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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