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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:29
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Büyüktepe köyü Koyun Kuyusu mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle, 7 dönüm ekili arazi ile 20 dönüm makilik alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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