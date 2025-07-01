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        Beyaz yaka yerine tarımı seçti, yöresinin en genç organik çilek üreticisi oldu

        ÇİĞDEM ALYANAK - Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü topraklara geri dönen 21 yaşındaki Özlem Ayhan, ailesinin 5 yıl önce başladığı işi üstlenerek Çanakkale yöresinin en genç organik çilek üreticisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:40
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        Beyaz yaka yerine tarımı seçti, yöresinin en genç organik çilek üreticisi oldu
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        ÇİĞDEM ALYANAK - Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü topraklara geri dönen 21 yaşındaki Özlem Ayhan, ailesinin 5 yıl önce başladığı işi üstlenerek Çanakkale yöresinin en genç organik çilek üreticisi oldu.

        Yalova Üniversitesi Yerel Yönetimler Programı'ndan mezun olan Ayhan, ailesinin yaşadığı Yenice'ye bağlı Kalkım beldesindeki Kırıklar köyüne dönüş yaptı.

        Yaşıtlarının aksine beyaz yakalı olmayı değil, tarımın içinde yer almayı, ailesine destek, gençlere de örnek olmayı isteyen Ayhan, 1 yıl önce kolları sıvayarak üretime başladı.

        Kırıklar köyündeki 13 dönüm arazide ailesiyle organik çilek yetiştiren ve kendisini bu alanda geliştiren Ayhan, ilerleyen yıllarda devlet desteği de alarak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

        Gençlerin üretimin içinde yer alarak gelir elde edebileceğini gösteren Ayhan, ailesi kasaba ve köylerde tarımla uğraşan ancak farklı iş imkanları nedeniyle yüzünü şehre dönen gençlere de örnek oluyor.

        - "Gençler tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemiyor"

        Özlem Ayhan, AA muhabirine, annesinin başladığı çilek üretimini geçen yıl kendisinin devraldığını söyledi.

        Gençlerin köylerde yaşamak istemediklerini, iş imkanları nedeniyle şehre yöneldiklerini ifade eden Ayhan, "Özellikle bizim çevremizde gençler tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemiyorlar. Üniversiteyi bitirince anne, babamın yanına geldim yardım etmek ve kendi işimin patronu olmak amacıyla. Sonrasında gençlere örnek olmak, önlerini açabilmek, onlara özgüven sağlayabilmek, bu işin yapılabildiğini göstermek için işe koyuldum. İlk başta zorlanıyorsun ama içine girdikten sonra her şey düzene giriyor. İlk başta 'Yapamayacağım' diyorsun ama sonra diyorsun ki 'yapabiliyormuşum, daha fazlasını yapayım'... Giderek daha fazlasını yapıyorsun." diye konuştu.

        Narin bir meyve olması nedeniyle çilek üretiminin zor olduğunu anlatan Ayhan, "Çok fazla emek ve çaba istiyorlar. Bunların karşılığında çok güzel karşılık alıyoruz." dedi.

        Çilekte güz ve bahar dikimi yaptıklarını aktaran Ayhan, "Güz dikiminin dezavantajı da var. Don olabiliyor. Bu sefer ürünler zarar görebiliyor. Dikim yaptıktan sonra çiçeklenmeye başlıyorlar. İlk çiçeklerini kesiyoruz ki köküne gitsin gücü diye." ifadesini kullandı.

        - Üretim kapasitesini artırmak için devlet desteği almak istiyor

        Bir firmanın sağladığı destekle tarlada çilek üretimi için gerekli alt yapıyı kurduklarını belirten Ayhan, aynı firmanın ürettiği çilekleri satın aldığını, böylece pazar sıkıntısı yaşamadığını söyledi.

        Devlet desteğinden de yararlanmak istediğini anlatan Ayhan, "Gerekli her yere giderek bilgi alıyorum. Aklımdaki her şeyi hayata geçirmek istiyorum. İnsanlar, 'Ne kadar iyi, demek ki yapabiliyor, devlet de arkasında.' diyebilsin istiyorum. Devlet de arkamızda olduğu sürece bu işin peşini bırakacak değiliz. Tüm imkanlar verildikten sonra daha iyisini yapmak istiyorum. " dedi.

        Genç girişimcilere önerilerde bulunan Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İlk başta korkabiliyoruz ben de korktum ama korkarak bir yere varılmıyor. Korkmadan, 'yapabilirim' diyebilmeli insan. Bu düşünceyle girdim işin içine. Herkese diyorum 'Korkmayın, arkasında durun'. İşin içine girdikten sonra her şeyin arkası geliyor. Çevremde bana destek olan da var ön yargılı yaklaşan da var. Ön yargılı yaklaşanlara kulak asmıyorum. Kötü sözlere kulak astıktan sonra bu işi yapamazsınız çünkü özgüveniniz kırılır. Ben aldırış etmiyorum. Annem, babam, devlet arkamda olduğu sürece her işi başarabilirim. İnsan kendini bildikten sonra her işi başarabiliyor. Annem babam işin içindeydi ama benim çok gezme imkanım oluyor. Herkesten akıl alabiliyorum, genç olunca her yere koşturabiliyorsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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