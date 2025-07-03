Çanakkale Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yoklama alınmasının ardından Belediye Başkanı Muharrem Erkek, haziran ayı boyunca yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 69,3'ten yüzde 60'a gerilediğini ifade eden Başkan Erkek, sulama sezonunun başladığını hatırlatarak su tasarrufu çağrısında bulundu.

Toplantıda gündem dışı konuşmaların ardından meclis gündemindeki maddelere geçildi.

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Karacaören köyünün belediye sınırlarına dahil edilmesinin ardından, belediyenin yaptığı dijital anket sonucuna göre yeni mahallenin adı Barış Mahallesi olarak belirlendi.

Toplantıda 5. gündem maddesi kapsamında, Ayvacık İlyasfakı Köyü Kiltepe mevkisinde tespit edilen yerel seramik çamuru yatağının kullanımıyla ilgili olarak, Çanakkale Geleneksel Seramiklerini Yaşatma Derneği ile protokol yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.