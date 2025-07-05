Gelibolu'da anız yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını, ormana ulaşmadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını, ormana ulaşmadan söndürüldü.
Çokal köyündeki bir anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan söndürdü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.