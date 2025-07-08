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        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 121 kişi yakalandı

        Çanakkale'de polis tarafından huzur uygulaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:50
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        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 121 kişi yakalandı
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        Çanakkale'de polis tarafından huzur uygulaması düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde "huzur uygulamaları" gerçekleştiriliyor.

        Haziran ayı boyunca yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 121 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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