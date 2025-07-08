Çanakkale'de huzur uygulamalarında 121 kişi yakalandı
Çanakkale'de polis tarafından huzur uygulaması düzenlendi.
Çanakkale'de polis tarafından huzur uygulaması düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde "huzur uygulamaları" gerçekleştiriliyor.
Haziran ayı boyunca yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 121 kişi yakalandı.
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