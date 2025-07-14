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        Yağma suçundan 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi Çanakkale'de yakalandı

        Çanakkale'de, hakkında 23 yıl 9 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:51 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:51
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        Yağma suçundan 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi Çanakkale'de yakalandı
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        Çanakkale'de, hakkında 23 yıl 9 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis tarafından yakalandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        İstanbul Bakırköy'de 1997 yılında "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 23 yıl 9 ay 9 gün hapis cezası bulunan N.Ç, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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