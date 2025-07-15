Gelibolu Kaymakamı Koç'tan 15 Temmuz Gazisi Durmuş'a ziyaret

Kaymakam Koç, gazilerin her zaman özel ve kıymetli olduğunu vurgulayarak her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Ziyarete 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan da katıldı.

Gelibolu’ya yeni atanan Kaymakam Cihat Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Durmuş’u evinde ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.