Çanakkale'de evine ölü bulunan Özbekistan uyruklu kadının cenazesi defnedildi

Çanakkale'de 2 gün önce evinde ölü bulunan Özbekistan uyruklu kadının cenazesi toprağa verildi.

Dinara Alya Urkasimova'nın hastane morgundan alınan cenazesi, Esenler Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'ne getirildi.

Yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Urkasimova'yı tanıyan çok sayıda vatandaş ve komşusu katıldı.

Urkasimova'nın cenazesi burada kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Namazın ardından Urkasimova'nın tabutu, cami çıkışına kadar kadınlar tarafından taşındı.

- Olay

Esenler Mahallesi Kocatepe Sokağı'nda yer alan sitedeki evinde yalnız yaşayan Urkasimova'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri kadını yerde hareketsiz bulmuştu. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Özbekistan uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderilmiş, kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ve bu sırada evde bulunduğu iddia edilen M.K. (47) polis tarafından gözaltına alınmış, işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.