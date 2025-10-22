Çanakkale'de motosiklet sürücülerine ücretsiz eğitim verilecek

Çanakkale'de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, motosiklet sürücülerine yönelik "Eğitimli Motorcu Güvenli Sürüş ve Daha Güvenli Çanakkale Projesi" hayata geçirilecek.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Valilik himayesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen, 17Riders Çanakkale Motosiklet Derneği ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin Polis Denizevi'ndeki tanıtımında yaptığı konuşmada, birbirinden bağımsız pek çok unsuru barındıran trafiğin uyum içinde olması gerektiğini, bunun kurallarla sağlanmaya çalışıldığını söyledi.

Kurallara uymanın önemine dikkati çeken Toraman, "Kurallara uyma konusunda bir bilinç geliştirmek gerekiyor. Bunun için trafik kültüründen bahsedilebilir. Bu sadece sürücüler açısından değil yayalar açısından da geçerli." diye konuştu.

Toraman, proje kapsamında eğitmenlerin, motosikletten kaynaklanan bazı sorunların çözümünü tecrübeleri doğrultusunda kullanıcılarına aktaracağını belirtti.

Sürücülerin "Motosiklet ehliyeti aldım artık, hiçbir şeye gerek yok." anlayışını değiştirmesi gerektiğine işaret eden Toraman, "Motosiklet kullanmak da bir tecrübe. Tecrübemizi ne kadar artırırsak o kadar güvenli hale gelir. Ne kadar çok farklı motosiklet sürücüsüne bu kültürü aktarabilirsek bu proje amacına ulaşmış olacaktır. Proje oldukça iyi seviyede olan Çanakkale'deki trafik kültürünün daha iyi hale gelmesine katkı sağlayacaktır." dedi. - "Öfke kontrolüyle ilgili de eğitimler vereceğiz" Proje Koordinatörü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, 2024 itibarıyla Çanakkale'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının 102 bin 681'e ulaştığını kaydetti. Motosikletin kent yaşamında daha fazla tercih edildiğini gözlemlediklerini dile getiren Köleoğlu, ancak aynı yıl içinde yaşanan 738 motosiklet kazasının, güvenli sürüş konusundaki farkındalığın ve eğitimlerin ne kadar hayati olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.