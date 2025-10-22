Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 insan kaçakçısı ile 48 düzensiz göçmen yakalandı.

