Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de 48 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 insan kaçakçısı ile 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda 5 araç, bilgisayar faresi şeklinde tasarlanmış hassas terazi, 102 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 195 kilitli poşet ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
