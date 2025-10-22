Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

        Çanakkale'de 48 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:16 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de 48 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 insan kaçakçısı ile 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonlarda 5 araç, bilgisayar faresi şeklinde tasarlanmış hassas terazi, 102 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 195 kilitli poşet ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de motosiklet sürücülerine ücretsiz eğitim verilecek
        Çanakkale'de motosiklet sürücülerine ücretsiz eğitim verilecek
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutu...
        Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutu...
        Çanakkale'de bir öğrencinin çenesi ve dudağının çite takılıp kopmasıyla ilg...
        Çanakkale'de bir öğrencinin çenesi ve dudağının çite takılıp kopmasıyla ilg...
        Gelibolu'da ev ve trafik kazalarına karşı bilinçlendirme eğitimi
        Gelibolu'da ev ve trafik kazalarına karşı bilinçlendirme eğitimi
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü kuruldu
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü kuruldu