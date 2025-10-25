Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 16:21 Güncelleme: 25.10.2025 - 16:23
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17-23 Ekim tarihlerinde 5 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 4 şüpheli insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, 8 düzensiz göçmen yakalandı, 3 araç ele geçirildi.

        Şüphelilerin işlemleri devam ederken, düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi.

