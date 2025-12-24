Habertürk
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:18
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik 16-23 Aralık tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

        Jandarma ekiplerince 12 bin 633 kişi ve 3 bin 650 aracın sorgulandığı operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 55 gram sentetik uyuşturucu madde, 7 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

