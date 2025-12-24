Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Jandarma ekiplerince 12 bin 633 kişi ve 3 bin 650 aracın sorgulandığı operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 55 gram sentetik uyuşturucu madde, 7 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik 16-23 Aralık tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

