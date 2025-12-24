Habertürk
        Çanakkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 24.12.2025 - 18:56 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:56
        Çanakkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 22 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında 2 araç ile 16 bin 800 lira ve 100 dolara el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Gözaltına alınan zanlılar ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

