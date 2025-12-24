Çanakkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında 2 araç ile 16 bin 800 lira ve 100 dolara el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 22 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

