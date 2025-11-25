Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de son bir haftada jandarma ve emniyet ekiplerince yürütülen huzur uygulamaları ve operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 17-23 Kasım'da, 78 bin 495 kişi ve 54 bin 972 aracın sorgulandığı denetimlerde, 143 aranan kişi ve 26 araç yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce, 17-24 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda, 8 bin 170 kişi ve 2 bin 635 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 27 kişinin yakalandığı operasyonlarda 1 kilo 365 gram narkotik madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 80 bin 200 lira para ele geçirildi.

Haklarında adli işlem yapılan 85 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Denetimlerde 426 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.