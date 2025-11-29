"9. Kar Spor İda Ultra" koşusu Kazdağları'nda başladı

Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra" 9. kez doğaseverler ve sporcuların katılımıyla Kazdağları'nda başladı.

Çanakkale ile Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan ve Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ile Şili'nin de yer aldığı 16 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin başlangıcı, Kazdağları eteğindeki Yeşilyurt köyünden yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ile Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışın ilk ayağı olan 110, 66 ve 36 kilometrelik parkurlardaki mücadele yoğun yağış nedeniyle güvenlik amaçlı durdurulurken 15 kilometrelik "köy koşusu" parkuru tamamlandı.

Antik dönemde "İda Dağı" adıyla anılan Kazdağları'ndaki rotalarda koşulan ve Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerini de içeren parkurda, sporun yanı sıra bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusu deneyimlendi.