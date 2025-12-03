Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çanakkale'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında 25 Kasım - 2 Aralık'ta il genelinde narkotik köpeğinin de katılımıyla 11 şüpheliye ait 4 adrese 6 operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ile hassas terazi ile uyuşturucu imalatı ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
