Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alper Atıcı (28), yönetimindeki 17 AAV 643 plakalı otomobil, Sütlüce köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Atıcı'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
