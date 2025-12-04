Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:51
        Alper Atıcı (28), yönetimindeki 17 AAV 643 plakalı otomobil, Sütlüce köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Atıcı'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

