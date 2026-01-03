Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da bir otomobil ve ahır yangında zarar gördü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan yangında bir otomobil ve ahır zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:23
        Çan'da bir otomobil ve ahır yangında zarar gördü
        Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan yangında bir otomobil ve ahır zarar gördü.

        İlçeye bağlı Bozguç köyünde Mehmet Ateş'e ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çan Belediyesi itfaiyesi ile köy sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Yangında bir otomobil ve ahır zarar gördü.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

