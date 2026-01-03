Çan'da bir otomobil ve ahır yangında zarar gördü

Yangında bir otomobil ve ahır zarar gördü.

Çan Belediyesi itfaiyesi ile köy sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Bozguç köyünde Mehmet Ateş'e ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan yangında bir otomobil ve ahır zarar gördü.

