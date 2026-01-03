Bozcaada açıklarında arızalanıp sürüklenen yelkenli kurtarıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makineleri arızalanarak sürüklenen yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makineleri arızalanarak sürüklenen yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bozcaada önlerinde seyir halindeki yelkenlinin makineleri arızalandı.
Daha sonra sürüklenmeye başlayan yelkenlinin kaptanı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye "TCSG-908" botu sevk edildi.
İçinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.