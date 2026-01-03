Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada açıklarında arızalanıp sürüklenen yelkenli kurtarıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makineleri arızalanarak sürüklenen yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada açıklarında arızalanıp sürüklenen yelkenli kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makineleri arızalanarak sürüklenen yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Bozcaada önlerinde seyir halindeki yelkenlinin makineleri arızalandı.

        Daha sonra sürüklenmeye başlayan yelkenlinin kaptanı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye "TCSG-908" botu sevk edildi.

        İçinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çan'da bir otomobil ve ahır yangında zarar gördü
        Çan'da bir otomobil ve ahır yangında zarar gördü
        Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne kurtarıldı
        Çan'da çıkan yangında 1 otomobil ve 1 motosiklet yandı
        Çan'da çıkan yangında 1 otomobil ve 1 motosiklet yandı
        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuk...
        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuk...
        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama