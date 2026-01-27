Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 5 firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:57 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 5 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-25 Ocakta 59 bin 474 kişi ve 47 bin 925 araç sorgusu yapıldı, 104 aranan şahıs ve 14 araç yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çeşitli suçlardan aranan 28 şüphelinin ifadesi alındı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de modifiye araçlara ceza: 36 araç trafikten men edildi
        Çanakkale'de modifiye araçlara ceza: 36 araç trafikten men edildi
        Kaybolan demans hastası 5 saat sonra bulundu
        Kaybolan demans hastası 5 saat sonra bulundu
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın bulundu
        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın bulundu
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama