Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 5 kişi tutuklandı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-9 Şubat tarihlerinde emniyet birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 8 bin 45 kişi ve 2 bin 498 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı, 544 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.
Toplamda 169,55 gram narkotik madde, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 14 adet fişek ele geçirilen uygulamalarda, 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından 4 zanlı tutuklandı.
Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 59 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.
Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan 1 hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışması neticesinde yakalanarak, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
