        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 5 kişi tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:13 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:13
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 5 kişi tutuklandı
        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-9 Şubat tarihlerinde emniyet birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 8 bin 45 kişi ve 2 bin 498 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı, 544 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Toplamda 169,55 gram narkotik madde, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 14 adet fişek ele geçirilen uygulamalarda, 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından 4 zanlı tutuklandı.


        Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 59 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan 1 hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışması neticesinde yakalanarak, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

