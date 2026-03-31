        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında yakalanan 3'ü firari hükümlü toplam 6 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:01 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-30 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 9 bin 173 kişi, 3 bin 84 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı, 525 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Uygulamalarda toplamda, 26,91 gram narkotik madde, 148 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 13 fişek ele geçirildi.

        Ayrıca 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 kişi ile aynı suçlardan hapis cezasıyla aranması olan 3 firari hükümlü tutuklandı.

        Yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 5 düzensiz göçmen Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Olaylarda kullanılan 1 araç, 7 bin 900 lira, 4 şambrel, 2 can yeleği, 1 el pompasına el konuldu.

        Ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli makamlara sevk edilen 1 zanlı tutuklandı, 3 adet tabanca ve 6 adet fişek, 4 adet telefon ve 480 lira ele geçirildi.

        Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 82 hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için düğmeye basıyor
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Tuana yürekleri dağladı!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
