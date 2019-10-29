Bozcaada'da 1. Tenedos Tiyatro Festivali sona erdi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tenedos Tiyatro Festivali', 2019 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nden 2 ödülü alan `Kadercan´ adlı oyunun sahnelenmesiyle sona erdi.

Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve adalı işletmecilerin desteğiyle 26-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 1. Tenedos Tiyatro Festivali, 2019 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde 2 ödüle layık görülen `Kadercan´ adlı oyunun sahnelenmesiyle sona erdi. Bozcaada Belediye Başkanı CHP´li Hakan Can Yılmaz, gecenin sonunda tiyatro oyuncusu Deniz Karaoğlu´na çiçek ve hediye verdi.

Festivalin Yönetmeni Yasin Özcan, "Festivalin ilki olmasına rağmen hem oyuncular hem de adalılar çok keyif aldı. Destek veren belediyemize, kaymakamlığımıza ve işletmecilerimize çok teşekkür ediyorum. Her sene geleneksel olması için çalışacağız. Tiyatro adaya yakışıyor" dedi.

1. Tenedos Tiyatro Festivali'ne, Hülya Gülşen Irmak, Cem Zeynel Kılıç, Ece Çeşmioğlu, Şevket Süha Tezel, Özlem Öçalmaz, Müfit Aytekin, Deniz Karaoğlu, Kayhan Berkin, Olcay Yusufoğlu, Cenk Doğar, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Gökhan Gürün, Kerim Ürün, Esra Şengünalp, Cem Kılıç ve Eser Eyüboğlu gibi tanınmış birçok ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu katıldı.

Ada halkının yoğun ilgi gösterdiği festival 3 gün boyunca atölyeler, söyleşiler ve konserlerle geçti.



ÇANAKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

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