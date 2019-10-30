Çanakkale'deki trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Çanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerin birinde, bir araç sürücüsünün hatalı U dönüşü yapması sebebiyle arkadan gelen motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücünün aracın altında kaldığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise kavşak geçiş önceliğine uymayan araçların çarpıştığı ve araçlarda maddi hasar oluştuğu göze çarpışıyor. Mobese kameralarına yansıyan bir diğer kazada ise akşam saatlerinde hız sınırını aşan bir araç sürücünün kontrolü kaybederek kaldırıma çarptığı görülüyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde yaşanan kazaların genellikle hız sınırının aşılması, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve trafik ışıklarının dikkate alınmaması sonucu yaşandığı dikkat çekiyor.

ÇANAKKALE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

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