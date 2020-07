Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi Zanlıların, mağdur olan vatandaşları 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi

Çanakkale’de evlenme bahanesiyle kandırdıkları vatandaşların; ev, arsa, tarla ve paralarını alan 3 kişilik çete çökertildi. Zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale, ilçe ve köylerinde Zeynep T. isimli zanlı, 4550 yaş üstündeki evi, arsası ve tarlası olan bekar erkeklerle yakın ilişki kurup, evlilik bahanesiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdı. İlk önce karşı tarafa güven veren ve daha sonra da bekar erkeklere evlendiklerinde kullanacaklarını öne sürdüğü beyaz eşyalar aldıran Zeynep T., bu yakınlaşmalar sayesinde mağdurların algılama yeteneğinin zayıflığından da yararlanarak Noter’den vekaletname çıkarttı. Bu sayede suç ortaklarının üzerine geçirdiği gayrimenkulleri 3. şahıslara sattıkları ortaya çıktı.

Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Suç ortakları Osman C. ve Ozan C. ile birlikte hayvan alım satımı yaptıkları öne süren Zeynep T., polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. 3 şüphelinin; dolandırıcılık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve kasten adam yaralama suçları ile ilgili toplam 104 tane olaya karıştıkları belirlendi.

Meydana gelen olaylarda şüphelilerin, mağdur olan vatandaşları toplamda 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi.

3 zanlı 7 Temmuz Salı günü Çanakkale kent merkezinde yakalandı. Zeynep T. ile Ozan C. Çanakkale’nin Çan ilçesinde karıştıkları nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Osman C. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

