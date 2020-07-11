Kaza yapıp kaçtılar

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kazaya karışan araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinden Ezine istikametine gitmekte olan Tofaş Doğan marka 17 TE 976 plakalı otomobil, belediye sebze meyve haline dönmek isterken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma, sonra duvara çarptı. Sürücü ve yanındaki şahıs kazanın ardından otomobilden inerek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen polis ekipler kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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