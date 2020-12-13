Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı



Burak GEZEN/ÇANAKKKALE, (DHA)1915 Çanakkale Köprüsü, ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Köprüdeki çalışmalar sağanak altında yapıldı.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılan, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılması planlanan, 1915 Çanakkale Köprüsü´nün yapımı hızla devam ediyor. Sağanak altında bugün yapılan kedi yolu montaj çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı, Güney´den Kuzey´e saat 06.30´da, Kuzey´den Güneye ise saat 09.15´te çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz, Güney´den Kuzey´e saat 14.30´da, Kuzey´den Güney´e ise saat 16.00´da yeniden gemi geçişlerine açılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü´nün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan kedi yolu tamamlandıktan sonra, ana halatlar ile askı halatlarının montajı yapılacak. Ardından da tabliye blokları vinci, yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanacak. Böylece tabliye teşkil edilmiş olacak.

Çanakkale Boğazı´nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan köprünün inşaat özellikleri hakkında ise şu bilgiler verildi: "318 metre yüksekliğindeki köprü kulelerinin yapılmasının ardından, Gemlik ve Gölcük'teki Çimtaş fabrikalarında üretilen her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları Gelibolu Sütlüce´deki şantiye alanına getiriliyor.1915 Çanakkale Köprüsü´nün havai servis platformu olan kedi yolunun da montajı sürüyor."

TASARIMDA DÜNYADA İLK OLMAYA ADAY

Tasarımıyla dünyada ilk olmaya aday 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olması planlanıyor. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLECEK

Köprü sayesinde 6 dakikada geçilmesi planlanan Çanakkale Boğazı´nda, proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (Devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN

2020-12-13 10:23:54



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