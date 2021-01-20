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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: AB Türkiye'ye muhtaç olacak

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: AB Türkiye'ye muhtaç olacak


Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de AK Parti'nin 7'nci Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla yapıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'ye muhtaç hale geleceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, Yunanistan'ı göçmenlere yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi. 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan seçiminin sonrası, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. AK Parti tanıtım filminin gösterimi ardından kutlama mesajları okundu. 
Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin kuruluş süreci ile iktidar dönemlerinde yaptığı icraatları anlattı. Girdikleri her seçimden iktidar olarak çıktıklarını hatırlatan Demiröz, "AK Parti milletin varlığından çıkmış, millet tarafından kurulmuş, bu ülkenin toprağına, bayrağına bağlı bir parti. Ama diğer muhalefet partilerine dikkat edin. Birisi sırtını dağa ve teröre dayamış, birisi Avrupa'dan, Amerika'dan dış siyaset odaklarından medet umar. Diğer birisi kiralık vekillerden parti kurmaya çalışır. Bunun için biz millete dayandık, bu millet 15 seçimdir, 20 yıldır AK Parti'nin başını seçimlerden dik olarak çıkardı. Sayın Genel Başkanımız bir dünya lideri. Ne diyor; 'bizim coğrafi sınırlarımız Türkiye ile sınırlı değil. Gönül coğrafyamız var.' 60'a yakın ülke Türkiye'nin, onun liderinin dudaklarının arasından çıkacak bir çift kelimeye bakıyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AB'nin Türkiye´ye muhtaç olacağını belirterek, şunları söyledi:
"AB´nin şu anda Türkiye´den nüfusu daha büyük üyesi yok. 28 ülke vardı, İngiltere ayrıldı. 27 ülke kaldı. 27 ülke arasında Almanya ile nüfusumuz bir. Göçmenleri hesaba katarsanız Türkiye´nin nüfusu AB´nin 27 ülkesinden daha fazla. Yüz ölçümü o da fazla, birinci sırada. Ama bizi maalesef 60 yıldır kapının önünde bekletiyorlar. İhtiyacımız mı kaldı, asla. Türkiye´nin ekonomisi Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya´dan daha mı kötü? 15 tane ülkenin gayrisafi milli hasılasını toplayın Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğüne ulaşamıyorlar. Ama almazlar. Niye? Kültürümüz farklı. Ama onlar görecekler. Şu an 5 milyon çalışan insanımız var. Türkiye´ye muhtaç olacak. İngiltere ayrıldı. İlk yaptığı işlerden birisi Türkiye ile ekonomik anlaşmalar yapmak. Niye? Kafasız mı o kadar, ihtiyacı mı var, ama var. Türkiye konumu itibariyle dünyanın merkezinde. Doğu ile batı arasında köprü. Türkiye´den vazgeçemezler. Türkiye´den vazgeçen kaybeder."
Kongreye katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, Yunanistan'ın göçmenlerle ilgili tutumunu eleştirdi. Yunanistan'ın Türkiye'nin karşı komşusu olduğunu hatırlatan Turan, "Yunanistan, Ege sularında göçmenlerin botlarını batırarak, gecenin karanlığında soğuk sulara itti maalesef. Avrupa'nın Yunanistan diye bir sorunu var. Avrupa'nın insani değerlerden kopmuş acımasız bir devlet problemi var. Yunanistan gece yarısı soğuk sulara yaşlı, kadın, genç ihtiyar ve bebek demeden oraya ölümüne itmesine Türkiye'den ses çıkarıp, yapma diyen askerimiz var, polisimiz var. Onlar o insanları ölüme gönderirken kendi görevi olmadığı halde kara sularından o insanları alıp kendi ülkesine sağ salim gönderen mazlumların ağabeyi bir Türkiye var. Bize yakışan budur. Yunanistan kendi ülkesinde, Batı Trakya'da kendi vatandaşının hakkını vermemeyi bir devlet adamlığı zanneden sığ bir anlayışla politikaya devam ederken, Türkiye tüm dünyaya umut olmaya çalışan mazlumlara el kanat uzatmaya çalışan bir büyük devlet adamlığı ortaya koymaya çalışan bir Türkiye örneği var" dedi.
Türkiye'de erken seçim olmayacağının da altını çizen Turan, "Israrla `sözde cumhurbaşkanı´ gibi Türkiye´de ulusal kavgaya başlıyorlar. Çanakkale ruhunu iyi bilen insanlarsınız. Sözde kime denir? Olmayana denir. Sözde ermeni soykırımı deriz, sözde terör örgütü deriz, olmadığı için deriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün koltuğunda oturan, bu devletin en önemli koltuğunda oturan Sayın Erdoğan´a bu denli ahlak dışı söylem kabul edilemez. Ona oy veren yüzde 53´e yakın insana da `sözde seçmen´ demiş olursunuz. CHP'nin ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü insanlarına sesleniyorum; Bu gidişat gidişat değil. Bu gidişata dur demeleri lazım. Siyasi kavga, polemik baş tacı. Ama bu tarz söylemlerin bu ülkeye bir faydası yok. Biz bunları konuşurken ne diyorlar? İlla erken seçim. Erken seçim yok, olmayacak. Ama şunu söyleyeyim, yahu yarın seçim var desek CHP'nin oyu mu arttı? İYİ Parti'nin oyu mu arttı? Biz yarın seçim olsa Cumhur İttifakı ile beraber MHP ve AK Parti grubu ile beraber, göreceksiniz çok daha büyük oy farkı ile iktidara devam edeceğiz" diye konuştu.
Kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun yanı sıra, delegeler, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kongreye tek liste ile giren şimdiki AK Parti İl Başkanı Naim Makas, güven tazeledi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-01-20 17:49:49

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