Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 08:33 Güncelleme: 09.02.2026 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

        Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, saat 09.23 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
        Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale'de amatör balıkçıların oltasına yavru köpek balığı takıldı
        Çanakkale'de amatör balıkçıların oltasına yavru köpek balığı takıldı
        Çanakkale'de fabrikanın atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaraland...
        Çanakkale'de fabrikanın atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaraland...
        Gökçeada'da yoldan çıkan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu: 4 yaralı
        Gökçeada'da yoldan çıkan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu: 4 yaralı