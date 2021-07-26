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ÇOMÜ, öğrencilerin memnuniyeti sıralamasında 9. sıraya yükseldi

İHA

ÇOMÜ, öğrencilerin memnuniyeti sıralamasında 9. sıraya yükseldi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından her yıl yapılan ve bu yıl uzaktan eğitim temel alarak revize edilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) sıralamasını yukarıya taşımaya devam etti.
ÜniAr tarafından ilki 2016 yılında yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının (TÜMA) altıncısı 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversitede öğrenim gören 42 bin 353 öğrenciden kullanılabilir veri toplanarak yapıldı.
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nı bu yıl uzaktan eğitimi temel alarak revize edildi.
TÜMA raporuna göre Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında 2020’de 11’inci sırada yer alan ÇOMÜ, bu yıl 125 devlet üniversitesi arasında 9’uncu sıraya, vakıf ve devlet olmak üzere 198 üniversitenin yer aldığı genel değerlendirmede ise 2020 de 24’üncü sıradan 21’inci sıraya yükseldi.
Covid19 süreci nedeni ile araştırmaya bu yıl eklenen Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Alt Yapısı Sıralaması kategorisinde ise ÇOMÜ, 198 üniversite arasında 20’inci sırada yer alarak ‘yüksek memnuniyet’ ifade eden A grubunda değerlendirildi.

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