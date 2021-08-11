Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TYTAYT sayısal alanda Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin (20) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, BandırmaÇanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobil, aynı istikamette gitmekte olan motosiklet sürücüsü Necati Şahin Kaan'a (20) Şakir Bey kavşağında çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Açı Eğitim Kurumları’nın Türkiye genelinde düzenlediği deneme sınavında Biga Açı Özel Öğretim Kurs Merkezi’nin mezun grubu öğrencisi Necati Şahin Kaan, TYTAYT sayısal alanda Türkiye birincisi olmuştu.

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