Çan’da hava kirliğinin önlenmesi ile ilgili adımlar atılıyor

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, geçtiğimiz gün İstanbul ziyaretleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir dizi toplantıya katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel Yönetimler Koordinatörlüğü ile İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş ve Çevre Koruma, Kontrol Daire Başkanlığında gerçekleşen toplantılarda Çan ilçesi için birçok konu masaya yatırıldı. İlçenin hava kirliliği ve yapılması gerekenler üzerine gerçekleşen değerlendirme toplantısında hazırlanmak istenen hava kirliliği raporu da toplantı gündemlerinden biri oldu. Ayrıca ilçede yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi adına da değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Çabamız Çan’ımız başlığıyla ziyaretler ve toplantılar ile ilgili Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizin hava kirliliğini önleme konusunda atılacak adımlar için çabalıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri ile birlikte bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Bu koordinasyonun sağlanmasında katkılarını esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve öncülüğünde birlikte projeler geliştirme imkanı bulunulan İBB Enerji A.Ş Genel Müdürü Yüksel Yalçın'a, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof.Dr. Ayşen Erdinçler'e, Yerel Yönetimler Koordinatörü Bülent Akköse ve Yarımcısı Osman Cayak'a ve ilgili tüm İBB yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.

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